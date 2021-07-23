В Беларуси запущен процесс ликвидацииобщественных организаций (Дополнено)

Белорусские власти запустили процесс массовой ликвидации общественных организаций, следует из данных Единого реестра юридических лиц.

Как сообщают медиа, руководители общественных организаций в ряде случаев не получают никаких уведомлений, а о процессе ликвидации узнают из Единого реестра юридических лиц.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», 22 июля Министерство юстиции ликвидировало ряд следующие общественные организации (список дополняется):

"Центр правовой трансформации"

"Офис европейской экспертизы и коммуникаций"

«Human Constanta»

Центр экологических решений

Центр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека"

Медиаплатформа «Имена»

Youth Labor Rights

European Youth Parliament

Press Club Belarus

Информационно-культурный центр Инициарт (Новополоцк)

Социально-информационное учреждение "ТаймАкт"

Национальный Молодежный совет "РАДА"

Офис по правам людей с инвалидностью

Центр Исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" (директор — Анатолий Лебедько)

Офис продвижения инициатив

"Арт-Сядзіба"

Центр регионального развития ГДФ

Центр урбанистических проектов и инициатив "Пространство"

Мастерская социального кино

«Мова Нанова»

«Бизнес школа ИПМ»

Учреждение «Городское развитие», занималось темой здоровья мужчин в Беларуси

"Территория прав"

Консультативно-просветительское учреждение по охране природы "Экосреда"

Просветительское учреждение "Социальные интервенции"

Информационно-просветительское учреждение "Амарока"

Региональный центр экспертизы "Экодемия"

Культурно-просветительское учреждение "Содействие культурному развитию городов"

Культурно-просветительское учреждение "Крэсы"

Культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию "Общее будущее"

Информационно-просветительское учреждение "Пенсионный случай"

Центр социальной помощи и поддержки групп риска "Стимул к успеху"

Частное информационно-просветительское учреждение "Ноктуам"

Частное культурно-просветительское учреждение "Веданта вода"

"Могилевский молодежный центр»

Социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»

Частное культурно-просветительское учреждение "Гендерный ответ"

Правозащитно-просветительское учреждение в области экологических и имущественных прав "Ваколіца"

Частное культурно-просветительское учреждение "Лидер новой эпохи"

Центр любителей животных "ЛАВБРИЛ"

Культурно-просветительское учреждение "АСЕТ"

Центр стратегических и внешне-политических исследований

Центр европейских исследований.

О начавшейся зачистке общественных организаций сообщил сам Лукашенко на совещании 22 июля.

"…Правительство и МИД побежали за "демократией" и посоздавали у нас, пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать, и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами", - заявил пенсионер.

Как сообщалось, Минюст также подал в Верховный суд иски о ликвидации ПЕН-центра и БАЖ.