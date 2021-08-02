Начальство колонии ограничивает Бабарико в юридической помощи

Начальство исправительной колонии в Новополоцке ограничило право Виктора Бабарико на получение юридической помощи.

«Сегодня в 9 часов утра, как и в предыдущие посещения адвокатов, адвокат Наталья Мацкевич приехала к Виктору Бабарико в ИК-1, чтобы оказать юридическую помощь. Начальник колонии сообщил, что свидание до 17:00 часов предоставлено быть не может, так как Виктор Бабарико находится на работе и с неё снять нельзя. Со слов начальника, свидание может состояться в нерабочее время до отбоя», - сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

В пресс-службе отметили, что адвокат по-прежнему ожидает допуска к подзащитному.

«Подано письменное заявление с указанием на то, что в силу статьи 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката», - подчеркивается в сообщении.

Верховный суд РБ 6 июля приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы.