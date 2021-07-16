СК Беларуси обнаружил теневые финансовые потоки у НГО и СМИ

Следственный комитет Беларуси утверждает, что ряд негосударственных организаций и объединений и СМИ, в которых прошли обыски в минувшие три дня, причастны к теневому движению значительных финансовых средств.

"В ходе расследования указанных уголовных дел получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси», - заявил сегодня начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК РБ Владимир Шишко.

«…мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое", - уточнил он.

«Для дополнительной проверки информации о причастности к указанным незаконным действиям членов негосударственных организаций 14-15 июля проведены обыски по местам жительства данных граждан и расположения офисов их организаций… Уже сейчас можно сказать, что имевшаяся первоначально информация о причастности ряда организаций и ее членов к незаконной деятельности нашла свое подтверждение», - утверждает Шишко.