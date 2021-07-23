Тихановская призвала власти США быть смелее в отношении режима Лукашенко - Axios

Светлана Тихановская призвала высших должностных лиц США быть «смелее» и «сильнее» в противостоянии режиму Александра Лукашенко.

Как сообщает издание Axios, на встрече с госсекретарем США Тони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном Тихановская призвала США ввести новые секторальные санкции против властей Беларуси.

Тихановская не стала скрывать, что на предложение ввести секторальные санкции в отношении контролируемых государством отраслей - калийной, нефтяной, сталелитейной, лесной, - официальные лица США ответили обеспокоенностью тем, как такие санкции повлияют на население Беларуси.

Однако, она, как отмечает издание, возразила тем, что люди уже страдают и что ранее предпринятые действенные шаги, особенно со стороны ЕС, уже могли нанести решающий удар по Лукашенко.

Теперь, по ее словам, США имеют «моральное обязательство» поддержать беларусов, которые находятся «на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией».

Тихановская признает, что с момента окончания массовых уличных акций внимание мира, как Вашингтона и Брюсселя, переключилось на новые кризисы.

«Моя задача, когда я совершаю эти официальные визиты, - сказать:« Послушайте, я понимаю, что картинка пропала. Вы все были вдохновлены нашими людьми в те дни. Но процессы все еще продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому что их репрессировали с применением насилия и огнестрельного оружия», - заявила она в интервью Axios.

Тихановская утверждает, что режим держится на трех опорах - деньги, насилие и Россия, и что, по ее мнению, скоординированные западные санкции могут разрушить финансовую ногу и заставить инсайдеров режима повернуться против Лукашенко, хотя ему не привыкать выживать в условиях санкций.

Она также говорит, что будет еще одна общенациональная забастовка рабочих, но неясно, когда, пишет издание.

Тихановская полагает, что если Лукашенко сохранит за собой власть, Беларусь может стать «второй Северной Кореей, где никто не имеет голоса» либо будет поглощена Россией, предложившей союз Беларуси и России.

«Мы действительно не знаем, что происходит за кулисами, что Лукашенко продает, чтобы купить лояльность Кремля. Предприятия, банки ... может быть, даже нашу независимость», - заявила Тихановская.