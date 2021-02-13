Тихановская: При Лукашенко нас ждут кризис, изоляция и крах экономики

Светлана Тихановская оценила двухдневный персональный стрим Лукашенко под вывеской «ВНС» короткой фразой «Я не хочу это слушать».

«За последние два дня все наши опасения оправдались. Лукашенко показал, какой будет Беларусь при нем. Это страшный кризис. Тотальная изоляция. Крах экономики. И, как следствие, угроза суверенитету. Но решило ли это номенклатурное собрание хоть одну из наших проблем? Нет. И поэтому я не хочу это слушать», - заявила Тихановская.

«Я не хочу, чтобы мои дети жили в стране, которую продают и разрушают на наших глазах. Я хочу жить в Беларуси, где увеличиваются зарплаты, а не штрафы. В Беларуси, где есть строгое разделение властей и честные суды. В Беларуси, где нет и не может быть ни одного политического заключенного. В Беларуси с открытыми границами и безвизом, в Беларуси, независимости которой ничего не угрожает. В Беларуси, которая сотрудничает и с Западом, и Востоком, и Севером и Югом», — продолжила она.

«Мы уважаем друг друга в новой Беларуси. И от каждого из нас зависит как скоро мы можем ее увидеть», - заключила Тихановская.