Лукашенко: Мы обнаружили все центры «змагаров» и «беглых» из Беларуси

Лукашенко утверждает, что режиму удалось обнаружить все центры белорусской оппозиции, пытающейся с помощью Запада раскачать ситуацию в стране в этот «непростой год».

«…Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. При том, по всем направлениям», - заявил сегодня Лукашенко на встрече с главой Совбеза РБ Александром Вольфовичем.

«Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа", - добавил он.

"К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих "змагаров" и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять», - заявил Лукашенко.

«Как будем действовать в случае обострения ситуации? Всё надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", - заключил он.

Лукашенко также пожелал, чтобы Совбез собирался почаще.

«Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства...», - потребовал он.