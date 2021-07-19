Zoom покупает провайдера «облачного» программного обеспечения за $14,7 млрд

Американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications покупает провайдера «облачного» программного обеспечения Five9 Inc. Об этом сообщает CNBC.

Общая стоимость соглашения составляет 14,7 миллиарда долларов США.

«Мы постоянно ищем пути совершенствования нашей платформы, а ее пополнение Five9 - это естественный вариант, который обеспечит еще больше счастья для наших клиентов», - сказал исполнительный директор Zoom Эрик Юань.

За последние 16 месяцев Zoom стремительно выросла в себестоимости, поскольку вследствие пандемии коронавируса COVID-19 и дистанционной работы сотрудники почти всех отраслей общались с отдаленных мест с помощью видеоконференции Zoom.

Отмечается, что в этом году данное соглашение считается вторым по сумме после запланированного приобретения Microsoft компании Nuance Communications за 16 миллиардов долларов США.

В июне американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications подписала окончательное соглашение о покупке Karlsruhe Information Technology Solutions - Kites GmbH («Kites») - стартапа, занимающегося разработкой машинного перевода в реальном времени.