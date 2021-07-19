Последнее обновление: 19.07.2021 15:53

Zoom покупает провайдера «облачного» программного обеспечения за $14,7 млрд

Американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications покупает провайдера «облачного» программного обеспечения Five9 Inc. Об этом сообщает CNBC.

Общая стоимость соглашения составляет 14,7 миллиарда долларов США.

«Мы постоянно ищем пути совершенствования нашей платформы, а ее пополнение Five9 - это естественный вариант, который обеспечит еще больше счастья для наших клиентов», - сказал исполнительный директор Zoom Эрик Юань.

За последние 16 месяцев Zoom стремительно выросла в себестоимости, поскольку вследствие пандемии коронавируса COVID-19 и дистанционной работы сотрудники почти всех отраслей общались с отдаленных мест с помощью видеоконференции Zoom.

Отмечается, что в этом году данное соглашение считается вторым по сумме после запланированного приобретения Microsoft компании Nuance Communications за 16 миллиардов долларов США.

В июне американская коммуникационно-технологическая компания Zoom Video Communications подписала окончательное соглашение о покупке Karlsruhe Information Technology Solutions - Kites GmbH («Kites») - стартапа, занимающегося разработкой машинного перевода в реальном времени.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование