Производство чипов для Apple будет перенесено в США

Глава Apple Тим Кук подтвердил, что Apple перейдет на использование made-in-USA процессоров, производство которых будет запущено на заводах в штате Аризона.

«И теперь, благодаря упорному труду стольких людей, на этих чипах можно с гордостью маркировать «Сделано в Америке», — сказал Кук. - «Это невероятно важный момент».

Заявление прозвучало на церемонии запуска первого производства, которую посетил и президент Джо Байден.

Заводы по производству чипов будут принадлежать и управляться Тайваньской компанией по производству полупроводников TSMC.

Речь идет о производстве чипов по 3-х и 4-х нанометровому процессу, которые используются в передовых процессорах, таких как Apple A-серии и M-серии и графических процессорах Nvidia.

«Сегодня только начало, — сказал Кук. – «Сегодня мы объединяем опыт TSMC с непревзойденной изобретательностью американских рабочих. Мы инвестируем в более сильное светлое будущее, мы сажаем наше семя в пустыне Аризоны. Мы в Apple гордимся тем, что помогаем ее росту».

«Apple пришлось покупать все передовые чипы за границей, теперь она намерена вернуть на родину большую часть своей цепочки поставок», — сказал Байден. - «Это может изменить правила игры».