Последнее обновление: 15.07.2021 11:58

В оздоровительном лагере в Могилевской области вспышка респираторной инфекции

В оздоровительном лагере «Шинник» (Бобруйск) зафиксирован ряд случаев респираторной инфекции у детей, сообщает Минздрав.

В ведомстве утверждают, что это не коронавирус.

«В связи с регистрацией случаев респираторной инфекции у детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере Шинник (Бобруйск), специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области проводят эпидемиологическое расследование», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас в лагере проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения респираторных инфекций. Организовано лабораторное исследование клинического материала заболевших в целях этиологической расшифровки случаев.

«Covid-19 исключен. Проведена оценка условий пребывания детей, а также условий способствующих возникновению заболевания. Ситуация находится на контроле в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь», - проинформировал Минздрав.



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