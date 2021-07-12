Последнее обновление: 12.07.2021 17:10

Frontex ускоренно направит помощь Литве на границу с Беларусью

Агентство ЕС по контролю границ Frontex решило в ускоренном порядке направить дополнительную миссию на границу Литвы с Беларусью из-за роста нелегальной миграции.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на официальном сайте агентства.

"Исполнительный директор Frontex согласился начать быстрое пограничное вмешательство на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением", - указано в сообщении, передает ТАСС.

"Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных сотрудников для проведения опросов мигрантов, для сбора информации о вовлеченных преступных сетях. Это солидарность ЕС в действии", - указал директор агентства Фабрис Леггери.

1 июля агентство направило на границу Беларуси с Литвой и Латвией 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей.

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