Беларусь построит пункт пропуска на границе с Литвой

Беларусь совместно с Литвой построят на границе пункт упрощенного пропуска Видзы (Твярячюс) в режиме международного автодорожного пункта пропуска, следует из указа №496 от 30 декабря 2019 года.

Согласно документу, пункт пропуска и сопутствующая инфраструктура должны быть готовы к 1 июля 2020 года

Министерству финансов поручено в 2019 году передать из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Витебской области межбюджетный трансферт в сумме 120 000 рублей за счет перераспределения средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование таможенных органов.

Указом также одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между Беларусью и Литвой о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года.