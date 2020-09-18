Последнее обновление: 18.09.2020 16:15

Премьер Литвы пообещал адекватный ответ на закрытие границ Беларуси

Литва и Польша дадут зеркальный ответ на закрытие границы Беларусью и прекратят пропуск на Запад грузов из этой республики, предупредил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

"Если будут с их стороны такие шаги, то ответ будет адекватным", - сказал он журналистам в пятницу. "Из этой страны просто не смогут выехать грузовые автомобили - ни через Литву, ни через Польшу. Это, наверняка, будет еще одним ударом по экономике, которая и так тяжело больна", -отметил литовский премьер.

Сквернялис подчеркнул, что после заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ пока никаких реальных действий соседняя страна не предприняла. "Не думаю, что это будет сделано." - высказал он мнение, передает Интерфакс.

Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь закрывает границу с Польшей и Литвой и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

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