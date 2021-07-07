В мире число заражений коронавирусом превысило 185,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 185393514 (+454131 за сутки) по данным Worldometer на 8:18 7 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4009283 (+8442) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11647465 (+23920) человек, из них 77680 (-111) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 169736766 (+421769) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34622690 (+11612) случаями заражения, Индия – 30662896 (+43957), Бразилия – 18855015 (+62504), Франция – 5790584 (+3585) и Россия – 5658672 (+23378). Беларусь – на 51 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 62504, Индия – 43957, Индонезия – 31189, Великобритания – 28773, Колумбия – 26721. Беларусь (557) – на 67 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 621561, Бразилия – 527016, Индия – 404240, Мексика – 233689 и Перу – 193588. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1787, Индия – 930, Россия – 737, Индонезия – 728, Колумбия – 553. Беларусь – на 59 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 422521 случай заражения коронавирусом и 3204 смерти.