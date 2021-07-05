В мире число заражений коронавирусом превысило 184,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 184573165 (+350680 за сутки) по данным Worldometer на 8:08 5 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3993577 (+6398) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11658229 (+23093) человек, из них 77802 (+8) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 168921359 (+321189) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34592377 (+4169) случаями заражения, Индия – 30584872 (+40387), Бразилия – 18769808 (+27783), Франция – 5786203 (+2549) и Россия – 5610941 (+25142). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 40387, Бразилия – 27783, Индонезия – 27233, Колумбия – 26265, Россия – 25142. Беларусь (944) – на 45 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 621293, Бразилия – 524475, Индия – 402758, Мексика – 233580 и Перу – 193230. Беларусь – на 80 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 776, Индия – 743, Россия – 663, Колумбия – 582, Индонезия – 555. Беларусь – на 50 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 421350 случаев заражения коронавирусом и 3185 смертей.