В мире число заражений коронавирусом превысило 182,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 182987462 (+395359 за сутки) по данным Worldometer на 8:58 1 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3962972 (+9001) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11452189 (+19365) человек, из них 79190 (-728) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 167572301 (+366993) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34540845 (+14197) случаями заражения, Индия – 30410577 (+48878), Бразилия – 18559164 (+45859), Франция – 5775301 (+2457) и Россия – 5514599 (+21042). Беларусь – на 52 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 48878, Бразилия – 45859, Колумбия – 27908, Великобритания – 26068, Аргентина – 22673. Беларусь (914) – на 51 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 620249, Бразилия – 518246, Индия – 399475, Мексика – 232803 и Перу – 192331. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2127, Индия – 991, Россия – 669, Аргентина – 636, Колумбия – 610. Беларусь – на 56 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 417189 случаев заражения коронавирусом и 3143 смерти.