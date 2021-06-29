Разработчик "Спутника V" заявил о снижении его эффективности против индийского штамма

Эффективность вакцины "Спутник V" снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса.

"Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V", - заявил на пресс-конференции заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз. "Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно", - добавил замглавы центра.

По словам Логунова, эффективность препарата к индийскому штамму составляет порядка 90%.