Минздрав РФ: Сделавшим прививку "Спутником V" потребуется новая вакцинация

Привитым "Спутником V", возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса, заявил замглавы Минздрава РФ.

"Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме "Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", — сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, которого цитирует ТАСС.