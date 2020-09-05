Помпео предложил стратегию «не доверяй, но проверяй» к российской вакцине

В отношении российской и китайской вакцин от коронавируса стоит следовать принципу «не доверяй, но проверяй», заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире программы «Шоу Хью Хьюитта».

«Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — заявил Помпео.

По его словам, всему миру стоит «очень внимательно» присмотреться к вакцинам и убедиться, что в основе их создания лежат реальные научные данные, передает РБК.

«Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней», — указал Помпео. Он отметил, что Китай «уже скрыл» вирус, и выразил надежду, что страна не примет никаких действий, которыми «поставит мир под угрозу».

Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V», ее разработал центр имени Н.Ф. Гамалеи. Перед регистраций вакцина прошла два этапа испытаний, а третий, участие в котором должны принять более 40 тыс. человек, должен стартовать в сентябре.

Американские власти и прежде скептически высказывались о российской вакцине. В частности, Белый дом раскритиковал сроки и методы испытаний, а главный инфекционист страны Энтони Фаучи усомнился в ее безопасности. 26 августа руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что в США российскую вакцину применять не будут, сославшись на «высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности».

В то же время некоторые страны сообщили об интересе к российской вакцине. В частности, об интересе заявили Сербия и Мексика, а Вьетнам решил закупить партию препарата. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что фонд получил запросы на вакцину из 20 стран.