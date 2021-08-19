Последнее обновление: 19.08.2021 21:18

Разработчик "Спутник V" модифицировал вакцину под "дельта" мутацию

Разработчик российской вакцины "Спутник V" модифицировал препарат под "дельта" штамм коронавируса.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - заявил глава Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, которого цитирует Интерфакс.

При этом, по его словам, еще не известно, будет ли модифицированная вакцина эффективнее уже существующей.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - указал он.

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