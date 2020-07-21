Последнее обновление: 21.07.2020 09:00

Минобороны РФ заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.



blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование