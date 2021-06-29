Госдеп США оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Беларусь

Госдепартамент США в понедельник оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Беларусь.

В распространенном Госдепом письменном заявлении подчеркивается, что в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран "28 июня Беларусь остается на четвертом уровне - не путешествовать". "Не путешествуйте в Беларусь из-за произвольного применения законов и риска задержания", - пояснили в Госдепартаменте, указав также и на ситуацию вокруг пандемии в республике, передает ТАСС.

"Беларусь применяет специальные ограничения в отношении граждан, имеющих двойное американское и белорусское гражданство, и может отказать в признании двойного американского и белорусского гражданства, включая отказ или задержку в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством", - утверждается в документе.