Последнее обновление: 16.06.2021 22:57

Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с Байденом

Президент РФ Владимир Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с президентом США Байденом, отметив, что видит решение белорусской проблемы в ином ключе.

«И я поделился нашей озабоченностью ситуацией в Беларуси. Он не стал выражать иное мнение по поводу того, что произошло. Он просто сказал, что он иначе видит, как быть с этой проблемой», - сказал Байден на пресс-конференции

(«And I shared our concern about Belarus. He didn't disagree with what happened. He just said he had the different prospective what to do about it»).

В ходе продолжавшейся около 40 минут своей пресс-конференции Путин ни разу не обмолвился о Беларуси, как собственно со стороны журналистов не было задано ни одного вопроса о ситуации в синеокой.

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