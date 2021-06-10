Посол США Фишер: Путин не будет советоваться с Лукашенко по поводу военных планов

Александр Лукашенко оказался в положении, когда Россия не будет с ним советоваться по поводу своих военных планов в Беларуси.

Такое мнение высказала работающая за пределами страны посол США в Беларуси Джули Фишер, выступая 9 июня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных политике Соединенных Штатов в отношении Беларуси, передает Белапан.

«Именно готовность Лукашенко усиливать зависимость от России во всех возможных сферах привела его к тому, что он оказался в положении, когда у него практически нет права голоса в вопросах, связанных с тем, что бы Россия хотела сделать в Беларуси в военном плане. За десятилетия его работы фактически произошла интеграция вооруженных сил и сил безопасности. Важно понимать, что российские войска в Беларуси — это не новость, российские войска давно находятся в Беларуси. Вопрос в том, сколько их будет еще», — сказала Фишер.

Она напомнила, что в этом году пройдут очередные масштабные белорусско-российские учения «Запад».

«Мы очень внимательно следим за ними, чтобы понимать, как они развиваются, какие войска и техника перемещаются в Беларусь, сколько их в итоге покидает страну. НАТО уделяет особое внимание учениям "Запад", и мы продолжим следить за ними в этом году», — заявила Фишер.

Описывая отношения Лукашенко с РФ в целом, посол высказала мнение, что «более 25 лет своего правления он сдавал суверенитет и независимость Беларуси в пользу России». «Мы видим, что Россия продолжает поддерживать режим Лукашенко риторикой, дипломатически, финансово и в военном плане. Это часть последовательного поведения Кремля, направленного на обеспечение зависимости Беларуси», — убеждена американский посол.

По словам Фишер, белорусский народ серьезно обеспокоен поддержкой со стороны России репрессий и ограничительных действий, которые применяет Лукашенко. «Россия продолжает оказывать поддержку лидеру, единственной мотивацией которого на данный момент является его собственная власть, — сказала она. — Я глубоко обеспокоена готовностью России содействовать репрессиям режима, а также ее попытками в последние месяцы выставить нормальными массовые нарушения прав человека со стороны Лукашенко».

Объясняя членам сенатского комитета суть Союзного государства, дипломат отметила, что это «идея объединения России и Беларуси на разных уровнях для создания своего рода наднационального образования».

«Россия продолжит использовать Беларусь в своих целях, она намерена продолжать использовать белорусский народ, лишенный голоса и мало влияющий на собственное будущее. Но я также вижу, что многое здесь зависит от самого народа, который хочет, чтобы его голос слышали», — подчеркнула Фишер.