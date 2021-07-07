Последнее обновление: 07.07.2021 18:14

Тихановская готовится к визиту в США

Офис Светланы Тихановской готовит визит США, который состоится в ближайшее время, сообщила сегодня Тихановская.

«На следующей неделе у меня будет визит в Ирландию, также мы готовим визит в США в ближайшее время», - проинформировала она.

«Также вчера у нас были встречи с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и главой МИДа Канады Марком Гарно. С Кентом мы обсудили, как расширить помощь беларусам и американский Акт о демократии. С Гарно мы обсудили расследование по захвату борта Ryanair – ведь штаб-квартира ICAO находится в Монреале, и Канада готова помогать нам», - сообщила Тихановская.

Кроме того, 6 июля состоялась встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Я передала предложения по формату участия Беларуси в Восточном партнерстве и попросила ЕС закрыть кошелькам режима лазейки для обхода санкций», - заявила Тихановская.

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