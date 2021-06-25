Последнее обновление: 25.06.2021 11:52

Госсекретарь США приветствовал секторальные санкции ЕС против режима Лукашенко

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг приветствовал решение Евросоюза ввести экономические секторальные санкции против режима Лукашенко.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление Советом ЕС адресных экономических санкций против режима в Беларуси. Мы вместе с нашими партнерами требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая", - написал госсекретарь в Twitter.

С 25 июня вступили в действие секторальные санкции ЕС против режима в Беларуси.

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