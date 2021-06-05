Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 398909 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 июня 2021 года выросло до 398909 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2900 человек.

Выздоровели и выписаны 391003 (+1074) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2900 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 857 человек (5,44% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6409907 (+15752) тестов на коронавирус.