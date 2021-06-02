Последнее обновление: 02.06.2021 13:26

Степана Латыпова после операции отправили в СИЗО № 1 на Володарского

Политзаключенный Степан Латыпов больше не в больнице на Семашко, куда его вчера доставили после попытки самоубийства. Об этом TUT.ВY рассказали родственники политзаключенного.

Похоже, он находится в СИЗО № 1 на Володарского. Там для него сегодня приняли передачу.

Напомним, вчера, 1 июня 41-летний Латыпов попытался себе перерезать горло в зале суда. Минздрав описывал его состояние так: «При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза». Представитель больницы отмечал в эфире гостелеканала, что Латыпов после операции находился на ИВЛ.

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