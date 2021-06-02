Последнее обновление: 02.06.2021 13:26

В Белавиа прокомментировали инцидент с чартером из Хургады

Компания "Белавиа" прокомментировала инцидент с чартером из Хургады.

"Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре. Белавиа оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете", - говорится в сообщении компании.



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