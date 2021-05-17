Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 377532 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 мая 2021 года выросло до 377532 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2711 человек.

Выздоровели и выписаны 367840 (+743) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2711 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1191 человека (8,31% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6105215 (+14315) тестов на коронавирус.