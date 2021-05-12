В Беларуси проведут бесплатное исследование на антитела к коронавирусу

Минздрав Беларуси совместно Роспотребнадзором России проведут бесплатное исследование на антитела к коронавирусу.

Как сообщает белорусское ведомство, исследования пройдут 14-15 мая, а также 17-19 мая. Такая работа будет проводиться во всей стране.

Планируется, что в Минске проверят 3000 человек, в регионах — по 1,5 тысячи.

Исследование будет проходить практически до конца года в три этапа. Следующие два пройдут с интервалом в 3 месяца.

Запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.

Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

В анкете 11 вопросов, необходимых для тестирования. Помимо ответов, нужно указать адрес прописки (регистрации) по паспорту.

Доступ для записи на тестирование открыт с 12 мая.