Последнее обновление: 04.05.2021 16:22

В Борисове задержали врача-невролога Александра Телего

Вчера в Борисове был задержан врач-невролог Александр Телего.

как пишут "Белые халаты", Александра ночью избили в квартире и увезли в СИЗО в Гродно.

"В Борисове этого врача все знают. Может в Гродно кто-нибудь в СИЗО сможет передать ему теплые вещи. Увезли врача буквально в нижнем белье. Там с 8.00 до 17.00 передачи по вторникам и пятницам", - пишут читатели @belhalat_by

Между тем Белорусский Фонд Медицинской Солидарности ищет родных задержанного врача А. Телего, чтобы оказать поддержку и помощь с адвокатом.



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