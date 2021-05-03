Сильный ветер в Брестской области валит деревья и ломает билборды

Сильный ветер в Брестской области валит на дороги деревья и ломает рекламные конструкции.

Ветер усилился во второй половине дня воскресенья. К ночи порывы достигали 22−23 м/с. В центре и микрорайонах Бреста ветер валил деревья, сообщает портал brestcity.com.

Согласно информации, на улице Ясеневой береза упала на забор предприятия, повредив одну секцию.

На улицах Московской и Махновича повреждены билборды.

В Минске тоже очень сильный ветер: падают деревья, сносит киоски и светофоры.

На этой неделе прогноз погоды белорусов радовать не будет. В понедельник порывы ветра достигнут 19 м/с. Во вторник, среду и четверг также обещают сильный ветер.