Последнее обновление: 29.04.2021 12:37

В Беларуси без разнарядки не может обойтись даже конкурс красоты

Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты.

Как пишет Telegram-канал «Белые халаты», администрация Фрунзенского района столицы прислала в поликлинику бумагу о том, что в ГУО «Национальная школа красоты» срочно необходимы красавицы для участия в конкурсе «Мисс Беларусь».

От каждого района Минска на конкурсе хотят видеть пять девушек, подпадающих под определенные параметры.

В связи с тем, что белорусские красавицы в текущем году массово игнорируют популярное и важное мероприятие, чиновники вынуждены привлекать излюбленный в стране административный ресурс.



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