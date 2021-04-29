В Беларуси создали ассоциацию «Информационная безопасность»

В стране создана новая общественная ассоциация «Информационная безопасность». Об этом сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания.

О целях и задачах нового «сотворения» поведал ее председатель, депутат Сергей Клишевич.

«Ключевым моментом в современном цифровом обществе становится информационная безопасность. Практика показывает, что ряд крупных социальных сетей неэффективно модерирует размещаемый контент, связанный с оборотом наркотиков, детской порнографией, подростковым насилием, суицидами. Более того, зачастую некоторые государства не контролируют «каналы доставки» такой информации, так как соцсети зарегистрированы за рубежом и не исполняют локальное законодательство», - цитирует мессенджер «палаточника».

Предводитель ассоциации также приоткрыл завесу о стоящих перед ней задачах.

«Наша задача — подавать сигналы о деструктивных объединениях и отслеживать их противоправную деятельность, если на каком-то этапе она совершалась на территории нашей страны или в нее были вовлечены наши граждане», - раскрыл Клишевич суть предстоящих «подвигов» членов ассоциации.

Ассоциация видит своей целью «противодействие распространению негативного контента в информационном пространстве, содействие консолидации усилий общественности в саморегуляции информационного сообщества Беларуси».