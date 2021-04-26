Последствия чернобыльской аварии видны даже через 35 лет - ученые Израиля

Ученые университета имени Бен-Гуриона в Негеве провели долгосрочное исследование, изучив данные о состоянии здоровья жителей Чернобыля и его окрестностей, репатриировавшихся в Израиль.

Они обнаружили, что воздействие радиации негативно влияет на здоровье даже спустя 35 лет. Выводы исследования стали известны в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в понедельник, 26 апреля, и скоро будут опубликованы в медицинском издании Journal of Immigrant and Minority Health, пишет портал vesty.co.il.

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня крупнейшей техногенной аварии в истории человечества. С 1989 года в Израиль репатриировалось около 200.000 жителей из Чернобыля и его окрестностей. В 1990 году исследователи из университета им. Бен-Гуриона создали специальную клинику для лечения проблем со здоровьем этих репатриантов и на протяжении многих лет собирали данные об их состоянии.

Во время исследования были изучены случаи госпитализации пострадавших репатриантов в период с 1992 по 2017 год. Собранные данные сравнивались с частотой госпитализации групп репатриантов из других регионов бывшего СССР, а также коренных израильтян. Было обнаружено, что частота госпитализаций в группе чернобыльских репатриантов, зарегистрированная в университетской больнице "Сорока" в Беэр-Шеве, была напрямую связана с радиационным воздействием, которому они подверглись.

Результаты исследования указывают на более частые случаи сердечных и гематологических заболеваний, рака, эндокринных проблем, а также патологий глаз среди женщин из зон слабой экспозиции (согласно данным Научного комитета ООН по воздействию атомной радиации). Такие же результаты наблюдались у людей, которым было более двадцати лет на момент взрыва, по сравнению с остальными группами населения даже 30 лет спустя.

По сравнению с другими группами населения Израиля, у репатриантов из Чернобыля гематологические и сердечно-сосудистые заболевания наблюдаются чаще на 150%. Злокачественные опухоли у жителей из зон с высокой экспозицией встречаются на 165% чаще, а у жителей из зон с низкой экспозицией - на 177%. Частота эндокринных нарушений выше на 133%, а проблемы, связанные со зрением, возникают на 130% чаще. Интересно отметить, что психические и респираторные заболевания не наблюдались с более высокой частотой.

"Это беспрецедентно: последствия радиационного облучения все еще сказываются на здоровье людей через столько лет после катастрофы, - говорит ведущий исследователь, профессор Джули Цвикель, директор Центра исследований и укрепления здоровья женщин, преподаватель кафедры социальной работы в университете им. Бен-Гуриона. - Мы обнаружили пагубные последствия аварии, особенно среди женщин, которые находились в районах с низким уровнем радиационного облучения".

В июне 2020 года в журнале Journal of Clinical Medicine было опубликовано другое исследование профессора Джули Цвикель и ее коллег на эту тему. Это исследование показало, что женщины, столкнувшиеся с чернобыльской катастрофой, рожали меньше детей, чаще нуждались в лечении бесплодия и с большей частотой страдали послеродовой анемией.

"В свете наших выводов медицинские работники должны задаться вопросами о воздействии катастрофы Чернобыльской АЭС на здоровье репатриантов из пораженных зон и учитывать ее последствия при выполнении медосмотров и назначении лечения этой группе населения", - заключила профессор Цвикель.

Исследование стало возможным благодаря анонимному пожертвованию Центру исследований и укрепления здоровья женщин при университете им. Бен-Гуриона.