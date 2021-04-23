Последнее обновление: 23.04.2021 16:02

В Беларуси лишили лицензий еще двух адвокатов

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности 21 апреля провела внеочередную аттестацию адвокатов Анны Вовчинской и Светланы Хололович.

В результате обе лишились лицензий.

Поводом для проведения аттестации стали «факты ненадлежащего исполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей, выявленные в результате рассмотрения жалоб граждан на действия адвокатов, а также в ходе выборочной проверки Минской областной коллегии адвокатов, проведенной Министерством юстиции».

Анна Вовчинская имеет 27-летний стаж работы в сфере юриспруденции, а Светлана Хололович - 19 лет.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование