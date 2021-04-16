"Палаточники" приняли ряд одиозных законов

Сегодня в нижнем парламенте Беларуси приняли в первом и втором чтении ряд одиозных законопроектов.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в первом чтении приняли законопроект «О туризме», который остался незамеченным на фоне принятого в первом чтении законопроекта «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности».

Во втором (окончательном) чтении приняли следующие законопроекты:

«О недопущении реабилитации нацизма»

В тексте документа даются определения некоторым понятиям. Так, нацистскими преступниками названы организаторы, подстрекатели, руководители или исполнители военных преступлений. Пособники нацистских преступников — это те жители оккупированных территорий, в том числе призванные на службу, кто непосредственно исполнял или умышленно содействовал исполнению приказов нацистских органов.

Также перечень действий, которыми определяется реабилитация нацизма, дополнили «героизацией нацистских преступников и их пособников» — преднамеренным прославлением их, а также совершенных ими преступлений.

«Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»

Здесь сразу много разных ужесточений. Теперь, например, экстремизмом будут считаться и действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, представителя власти, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе ЦИК и комиссиям, а также «законной деятельности» должностных лиц или комиссий.

«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»

Теперь журналистам предлагают запретить вести трансляции с неразрешенных массовых акций. Новые изменения, к тому же, приравнивают журналистов к участникам акций. На акциях в прошлом году журналистов и так задерживали десяток раз и не позволяли вести трансляции.

Также, согласно новым поправкам, акция может состояться только с разрешения местных властей — то есть, уведомительный принцип отменяется. До получения разрешения анонсировать акцию нельзя нигде и никак.

«Об изменении законов по вопросам средств массовой информации»

В СМИ и на интернет-ресурсах предлагается запретить публикацию результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам президента, депутатов, если они проводились без соответствующей аккредитации.

«Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь»;

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны»;

«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи»;

«Об изменении законов по вопросам трудовых отношений».