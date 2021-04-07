В первом чтении приняты поправки в Кодекс об образовании

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении новую редакцию Кодекса об образовании, сообщила пресс-служба парламента.

Общая часть новой редакции Кодекса легализует дистанционную форму получения образования, позволяет родителям знакомится с ходом образовательного процесса при условии соблюдения ими требований, установленных учреждением образования, а также законодательно закрепляет порядок обучения беларусов в иностранных вузах за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для страны.

Новая редакция особенной части Кодекса по сравнению с действующей редакцией предусматривает:

На уровне дошкольного образования:

🔹предусмотрена оптимизация видов учреждений дошкольного образования (исключаются «ясли», «ясли-сад», «санаторный ясли-сад»);

🔹предусмотрена организация в учреждениях дошкольного образования кружков и иных форм работы для развития способностей детей в рамках реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи;

🔹местные исполнительные и распорядительные органы наделяются полномочиями по изменению норм наполняемости в учреждениях дошкольного образования при наличии объективных обстоятельств и положительного заключения органов государственного санитарного надзора;

🔹закреплена возможность финансирования части расходов частных дошкольных учреждений за счет средств местных бюджетов исходя из численности детей, зачисленных в эти учреждения по направлению, выданному местными органами при отсутствии свободных мест в государственных учреждениях образования.

На уровне общего среднего образования:

🔹предусмотрен прием детей для получения начального образования по достижении на начало учебного года возраста шести лет либо по желанию одного из законных представителей в более позднем возрасте. По заявлению законного представителя несовершеннолетнего учредитель учреждения общего среднего образования имеет право разрешить прием в I класс в более раннем возрасте;

🔹предусмотрено изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, в том числе в рамках организации профильного обучения на III ступени общего среднего образования;

🔹решение о наполняемости классов будет приниматься учредителем учреждения образования, реализующего образовательные программы общего среднего образования, с учетом потребностей граждан при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий размещения и режима образовательного процесса;

🔹продолжительность учебного года, включая каникулы, устанавливается с 1 сентября по 31 августа. Учебные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно, а для учащихся IX и XI (XII) классов – с 1 сентября по 25 мая;🔹предусмотрена оптимизация видов учреждений общего среднего образования за счет исключения таких видов как «гимназия-интернат», «вечерняя школа», «межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся», «межшкольный центр допризывной подготовки»;

🔹закреплена возможность сочетания обучения на дому и в учреждении общего среднего образования (решение о возможности такого сочетания принимается на основании заключения врачебно-консультационной комиссии и заявления законного представителя учащегося);

🔹предусмотрена возможность обучения учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах (в настоящее время такое право предоставлено только лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях).

На уровне профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного образования:

🔹законодательно установлена возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия;

🔹уменьшен срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования. Такой срок составит от шести месяцев до одного года (вместо одного года – полутора лет);

Изменяется структура высшего образования «в целях обеспечения повышения его привлекательности для иностранных граждан, усиления международного имиджа, гармонизации системы белорусского высшего образования с международными стандартами». На уровне высшего образования предусматривается:

бакалавриат (общее высшее образование 4 – 4,5 года);

магистратура (углубленное высшее образование 1 – 2 года);

непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование 5 – 6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям «Здравоохранение»);

🔹предусмотрено закрепление такого вида дополнительного образования, как дополнительное образование одаренных детей и молодежи;

🔹на уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения образования – колледж, на уровне высшего образования – 3 вида: университет, академия, институт (исключаются понятия «классический» и «профильный» в отношении университета, а также исключен как вид высший колледж).