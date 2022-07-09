Последнее обновление: 09.07.2022 14:50

В Германии призвали Канаду вернуть турбину для "Северного потока"

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток", которая в настоящий момент находится на ремонте в Монреале.

"Нам нужны мощности "Северного потока 1", чтобы заполнять наши хранилища, - сказал Хабер в интервью Bloomberg. - Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок".

"Я буду первым, кто поддержит дальнейшие жесткие санкционные меры ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике", - добавил министр.

"Если для Канады это юридический вопрос, то я хочу прояснить, что я прошу доставить её (турбину) не в Россию, а в Германию", - сказал Хабек.

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