Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 323 043 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 апреля 2021 года выросло до 323 043 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2257 человек.

Выздоровели и выписаны 313 628 (+1308) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1236 человек (6,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 388 505 (+20093) тест на коронавирус.