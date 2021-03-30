Минэнерго РФ проработает импорт бензина из Беларуси

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания с российскими компаниями и ведомствами по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ дал Минэнерго и МИД РФ поручение проработать вопрос о поставках автомобильных бензинов из Беларуси.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на протокол совещания. В Минэнерго подтвердили, что до 15 апреля ведомству было поручено проработать данный вопрос.

"Минэнерго ежегодно перед весенними ремонтами и периодом роста спроса прорабатывает все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина. Эта мера стандартная, страховочная и рассматривается каждый год", - заявили в ведомстве.

"Вместе с тем в настоящее время запасы автомобильного бензина составляют 1,66 млн тонн, отгрузки на внутренний рынок превышают показатели 2019 года. Баланс производства и потребления в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим", - полагают в Минэнерго.

"Следует отметить, что в текущих ценовых условиях цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, что делает поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективными по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС", - подчеркнули в министерстве.

Один из участников рынка также высказал мнение в беседе с "Интерфаксом", что рынок по бензинам полностью сбалансирован, но на рынке есть мнение, что нужно снизить цены, увеличив предложение.

Минэнерго и ФАС также поручено на регулярной основе совместно определять минимальные рекомендованные объемы реализации нефтепродуктов на биржевых торгах и доводить указанные объемы на оперативном штабе Минэнерго до соответствующих организаций.

Кроме того, Минэнерго, Минэкономразвития, Минтрансу, ФАС, Минпромторгу, Минсельхозу и РЖД поручено исполнить предыдущее поручение правительства от 28 января и до 6 апреля представить предложения по вопросу снижения тарифа на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом, содержащие финансово-экономическую оценку последствий принятия такого решения, в том числе на экономику перевозки других грузов.