Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.

Об это сообщает РБК со ссылкой на участников топливного рынка и федеральных чиновников.

Запрет будет введен в самое ближайшее время, в апреле, но сначала компаниям просто объявят о решении, законодательно оно будет закреплено позднее. Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть.

Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин. Но в России действует механизм сглаживания цен (так называемый демпфер), который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок. В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены.