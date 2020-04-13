Последнее обновление: 13.04.2020 07:59

Россия введет 6-месячный запрет на импорт бензина

Минэнерго России предлагает ввести шестимесячный запрет на импорт нефтепродуктов в Россию и таким образом предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, это «вынужденная и не совсем рыночная» мера, к которой сейчас прибегают многие страны, в частности Казахстан, власти которого запретили ввоз нефтепродуктов.

«Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — отметил министр.

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