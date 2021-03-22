В мире число заражений коронавирусом превысило 123,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 123859209 (+421976 за сутки) по данным Worldometer на 6:03 22 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2727680 (+5569) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21347164 (+59157) человека, из них 90188 (+115) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 99784365 (+357250) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30521765 (+39496) случаями заражения, Бразилия – 11998233 (+47774), Индия – 11645719 (+47009), Россия – 4456869 (+9299) и Великобритания – 4296583 (+5312). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 47774, Индия – 47009, США – 39496, Франция – 30581, Польша – 21849. Беларусь (1152) – на 46 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 555314, Бразилия – 294115, Мексика – 197827, Индия – 160003 и Великобритания – 126155. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1259, Мексика – 608, США – 455, Россия – 371, Италия – 300. Беларусь – на 62 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 310445 случаев заражения коронавирусом и 2157 смертей.