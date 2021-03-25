В мире число заражений коронавирусом превысило 125,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 125436393 (+637042 за сутки) по данным Worldometer на 8:33 25 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2756768 (+10526) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21374694 (+149505) человек, из них 91635 (+297) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 101304931 (+477011) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30704292 (+66538) случаями заражения, Бразилия – 12227179 (+90564), Индия – 11787013 (+53419), Россия – 4483471 (+8861) и Франция – 4378446 (+33389). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 90564, США – 66538, Индия – 53419, Франция – 33389, Польша – 29762. Беларусь (1378) – на 49 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 558422, Бразилия – 301087, Мексика – 199048, Индия – 160726 и Великобритания – 126382. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2244, США – 1405, Мексика – 809, Польша – 575, Италия – 460. Беларусь – на 74 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 313852 случая заражения коронавирусом и 2184 смерти.