В мире число заражений коронавирусом превысило 122,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 122376902 (+559319 за сутки) по данным Worldometer на 8:31 19 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2703255 (+10556) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 20993309 (+75071) человек, из них 89174 (+219) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 98680338 (+473692) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30358880 (+62629) случаями заражения, Бразилия – 11787600 (+87169), Индия – 11513945 (+39643), Россия – 4428239 (+9803) и Великобритания – 4280882 (+6303). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 87169, США – 62629, Индия – 39643, Франция – 34998, Польша – 27278. Беларусь (1254) – на 51 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 552470, Бразилия – 287795, Мексика – 195908, Индия – 159405 и Великобритания – 125926. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2659, США – 1705, Мексика – 789, Россия – 460, Италия – 423. Беларусь – на 69 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 306524 случая заражения коронавирусом и 2130 смертей.