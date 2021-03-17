В мире число заражений коронавирусом превысило 121,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 121234146 (+454366 за сутки) по данным Worldometer на 6:22 17 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2682212 (+10110) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 20764415 (+42832) человек, из них 88658 (+572) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 97787519 (+401424) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30192224 (+52650) случаями заражения, Бразилия – 11609601 (+84124), Индия – 11438464 (+28869), Россия – 4409438 (+9393) и Великобритания – 4268821 (+5294). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 84124, США – 52650, Франция – 29975, Индия – 28869, Италия – 20396. Беларусь (876) – на 58 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 549367, Бразилия – 282400, Мексика – 194944, Индия – 159079 и Великобритания – 125690. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2798, США – 1248, Италия – 502, Россия – 443, Польша – 372. Беларусь – на 63 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 304146 случаев заражения коронавирусом и 2112 смертей.