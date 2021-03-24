В мире число заражений коронавирусом превысило 124,79 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 124799351 (+499103 за сутки) по данным Worldometer на 6:38 24 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2746242 (+10899) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21225189 (-57506) человек, из них 91338 (+921) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 100827920 (+545710) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30636534 (+58705) случаями заражения, Бразилия – 12136615 (+84996), Индия – 11733594 (+47264), Россия – 4474610 (+8457) и Франция – 4313073 (+14678). Беларусь – на 48 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 84996, США – 58705, Индия – 47264, Турция – 26182, Италия – 18765. Беларусь (1046) – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 556883, Бразилия – 298843, Мексика – 198239, Индия – 160477 и Великобритания – 126284. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3158, США – 936, Италия – 551, Россия – 427, Польше – 396. Беларусь – на 73 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 312474 случая заражения коронавирусом и 2175 смертей.