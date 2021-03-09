Срок содержания под стражей Максима Знака продлен до 9 мая

Срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета Максима Знака продлен до 9 мая.

Об этом сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, передает Интерфакс-Запад.

Защита запросила копию постановления о продлении ареста. "Как получим - обжалуем", - добавил Лаевский.

Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

Позже Знаку предъявили обвинения в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Ранее председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что находящимся под стражей членам Координационного совета белорусской оппозиции предъявят окончательное обвинение в марте.

"Тем фигурантам, которые находятся под стражей, будет предъявлено обвинение, полагаю в пределах марта. После этого будет приниматься решение о завершении расследования этого уголовного дела", - сказал Носкевич.