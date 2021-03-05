Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходила в Минске по адресу ул. Фабрициуса 4.

Как сообщает пресс-служба Координационного совета, среди участников мероприятия были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский

«На данный момент они не выходят на связь», - говорится в сообщении.

В рамках учредительной конференции независимого республиканского профсоюза студентов, планировались выступления лидеров организаций из различных вузов, выборы руководства, принятие программы, презентация и обсуждение планов работы.

С 2001 года в беларусских вузах не существовало независимых профсоюзов. Осенью 2020 под эгидой Свободного профсоюза Белорусского были основаны первичные студенческие организации в ведущих ВНУ страны, на базе которых и планируется создание общереспубликанского объединения.